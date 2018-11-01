Командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной «Сява»), погибшего в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины, забил до смерти старший по должности.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в военной прокуратуре и это подтвердили сослуживцы воина.

Ярослав Гаврилюк

«Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство», — сказал собеседник издания в прокуратуре.

«Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава», — добавляют военнослужащие бригады.

Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона – одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

По информации «Думской», родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

К слову, в 2014 году, когда уже вовсю бушевала война на востоке, этот Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии «Родина» и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет.

Прощание с Ярославом Гаврилюком прошло в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, а земле его предали на Новогородском (Таировском) кладбище.