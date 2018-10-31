также в разделеСтолица
В многоэтажки на Харьковском шоссе вернули электричество 11
Движение автобусов по Харьковскому шоссе возобновлено 19
В ДТЭК объяснили, почему две многоэтажки в Киеве остались без света 30
В киевском ресторане официант запустил торт в лицо посетительнице 671
В Киеве грабитель, укравший у прохожего рюкзак, попал под авто копов 37
Еврейская община Киева обвинила НАБУ в слежке за синагогой 33
Полиция задержала в центре Киева лиц в балаклавах и с дубинками 73
В Киеве воры, пытаясь убежать, наехали на полицейских и протаранили 10 авто 43
Второе за сутки минирование «Площади Льва Толстого» оказалось ложным 14
Кличко рассказал о преимуществах е-билета 72
Станцию метро «Льва Толстого» снова закрыли 21
Из-за протеста на Харьковском шоссе изменены маршруты общественного транспорта 86
Киевляне из отрезанного от света дома перекрыли Харьковское шоссе 168
Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет 18
Станцию метро «Льва Толстого» открыли после ложного минирования 13
Станция метро «Льва Толстого» закрыта: ищут бомбу 29
В Киеве продают шоколад из «ДНР» 540
Киевлянам вернули 4,2 миллиона за некачественные комуслуги 28

Рынок добычи песка в Киевской области монополизировали экс-регионалы Михаил Бродский и Нестор Шуфрич, которые контролируют Киевский речной порт, пишет в заметке под заголовком «Рейдеры из окружения Януковича коррумпировали прокуроров Киевщины» блоггер Юрий Шеляженко, сообщает Golos.ua.

Блоггер заявляет: «Дорвавшись до кормушки, Бродский с Шуфричем принялись уничтожать конкурентов. Всего за 2 года они увеличили свою долю с 10% до 30% на многомиллиардном рынке добычи песка. При этом нарушается законодательство и экологические нормы, легальному рынку противопоставляется теневой. На другие фирмы фабрикуют уголовные дела, пользуясь коррупционными связями в прокуратуре и полиции Киевской области».

По словам Шеляженко, схему рейдерства можно проследить на примере ТОВ «Собі». Компания работает на рынке с 1993 года, имеет безупречную репутацию. Помогает детским домам и госпиталям для раненых в зоне АТО, семьям погибших, обеспечивает потребности нескольких подразделений на передовой, дает материалы для строительства военной базы в аэропорту Краматорска. Однако с января 2017 года на предприятие зачастила полиция якобы по жалобам неизвестных доброжелателей. На разрешительную документацию не хотели даже смотреть. Изымали строительную технику, грузовые автомобили. Незаконными действиями правоохранительных органов по отмашке прокуратуры области был нанесен ущерб более 40 млн грн.

Ссылаясь на источники в прокуратуре Киевской области, блоггер заявляет о подготовке новой заказной атаки на конкурентов Бродского и Шуфрича с целью зачистить рынок добычи песка под коррупционную монополию. Шеляженко призывает «очистить прокуратуру и полицию Киевской области от продажных марионеток Бродского с Шуфричем».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги