Рынок добычи песка в Киевской области монополизировали экс-регионалы Михаил Бродский и Нестор Шуфрич, которые контролируют Киевский речной порт, пишет в заметке под заголовком «Рейдеры из окружения Януковича коррумпировали прокуроров Киевщины» блоггер Юрий Шеляженко, сообщает Golos.ua.

Блоггер заявляет: «Дорвавшись до кормушки, Бродский с Шуфричем принялись уничтожать конкурентов. Всего за 2 года они увеличили свою долю с 10% до 30% на многомиллиардном рынке добычи песка. При этом нарушается законодательство и экологические нормы, легальному рынку противопоставляется теневой. На другие фирмы фабрикуют уголовные дела, пользуясь коррупционными связями в прокуратуре и полиции Киевской области».

По словам Шеляженко, схему рейдерства можно проследить на примере ТОВ «Собі». Компания работает на рынке с 1993 года, имеет безупречную репутацию. Помогает детским домам и госпиталям для раненых в зоне АТО, семьям погибших, обеспечивает потребности нескольких подразделений на передовой, дает материалы для строительства военной базы в аэропорту Краматорска. Однако с января 2017 года на предприятие зачастила полиция якобы по жалобам неизвестных доброжелателей. На разрешительную документацию не хотели даже смотреть. Изымали строительную технику, грузовые автомобили. Незаконными действиями правоохранительных органов по отмашке прокуратуры области был нанесен ущерб более 40 млн грн.

Ссылаясь на источники в прокуратуре Киевской области, блоггер заявляет о подготовке новой заказной атаки на конкурентов Бродского и Шуфрича с целью зачистить рынок добычи песка под коррупционную монополию. Шеляженко призывает «очистить прокуратуру и полицию Киевской области от продажных марионеток Бродского с Шуфричем».