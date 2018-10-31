Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом на уровне 582 млн долл., сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, платежный баланс за январь-сентябрь сведен с дефицитом 418 млн долл. В результате международные резервы по состоянию на конец сентября снизились до 16,6 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяцев.

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долл. на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

В январе-сентябре дефицит текущего счета увеличился до 3,9 млрд долл. по сравнению с 1,5 млрд долл. США в соответствующем периоде прошлого года.