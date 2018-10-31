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Средняя пенсия за время президентства Петра Порошенка снизилась более чем в 2 раза с 183$ в 2013 году до 90$ в 2018.  Налоги, которые украинцы отдают на содержание пенсионеров, не могут обеспечить налогоплательщикам пенсионного будущего и если дотации на Пенсионный Фонд не будут увеличиваться, то власть в скором времени может просто остановит выплату пенсий.

Об этом в видеообращении на YouTube канале политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» заявил заместитель председателя политической силы Александр Савченко.

«Власть наталкивает собственных граждан на мысли и технически выполняет все необходимые условия для того, чтоб ни один гражданин не надеялся на свою пенсию, решал свои вопросы и вопросы своих пожилых родителей самостоятельно. Пускай Порошенко и Гройсман сами попробуют прожить на минимальную пенсию», - отметил политик.

Савченко подчеркнул, что ситуация заводится таким образом, чтобы в конечном результате дети самостоятельно содержали своих родителей. Он добавил, что если Порошенко идете по такому пути, то об этом нужно честно признаться. Нужно сказать, что пенсий не будет через какой-то период времени и что дети должны самостоятельно содержать своих родителей.

Политик также обратил внимание на то, что мизерная пенсия в размере $50 отвечает только одной цели – не дать пенсионеру замерзнуть в собственной квартире. «Но даже этому сейчас она не отвечает. Нет возможности на эти $50, даже используя дотации, отопить свое жилье и прокормить себя. Если честно говорить – ее (пенсии – ред.) не существует» - прокомментировал он.  

Заместитель председателя партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» подчеркнул, что президент Петр Порошенко своими действиями пытается привести страну к социальным стандартам XVIII века. Он добавил, что одной из основных доктрин партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» после прихода к власти станет массовая индексация пенсий и приведение социальных стандартов жизни пенсионеров до стандартов, определенных ООН – а это не меньше 5$ в день на человека.

Напомним, по методологии ООН украинские пенсионеры являются нищими. С 1 декабря 2018 ожидается очередное повышение минимальной пенсии до 1497 гривен (примерно $53), однако минимальная пенсия, и даже средняя пенсии существенно отстают от критерия ООН, который определяет порог нищеты в государстве: нищими считаются люди, которые в день получают менее $5.

 
ForUm

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