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Возле Славянска Донецкой области 27 октября неизвестные ранили из огнестрельного оружия 5 мужчин, все пострадавшие находятся в больнице. Об этом Громадському сообщили в пресс-службе полиции Славянска.

Отмечается, что пятеро мужчин получили огнестрельные ранения ног. Правоохранители пока не установили личности злоумышленников.

«Проводится оперативная работа», - заявили в пресс-службе.

Ранее 6262.ua сообщил, что на мужчин напали, потому что они незаконно вырубали лес.

В полиции рассказали, что проверяют информацию относительно того, вырубали ли лес пострадавшие и были ли у них разрешительные документы. Правоохранители установили, что у мужчин были инструменты для рубки леса, но дров в их грузовом автомобиле не нашли. Авто нападавшие сожгли.

«У них нашли какие-то инструменты (для леса. - Ред.), Но дров не нашли, машина сгорела», - заявили в пресс-службе.
ForUm

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