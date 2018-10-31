Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций в ПАО КБ «Центр» и ОАО «ВиЭс Банк». Соответствующие решения приняты правлением НБУ 30 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Принятые решения связаны с реорганизацией путем присоединения ОАО КБ «Центр» к ОАО «МТБ БАНК» и ОАО «ВиЭс» к АО «ТАСкомбанк» по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Напомним, разрешение на реорганизацию ОАО КБ «Центр» путем присоединения к ОАО «МТБ БАНК» было предоставлено 10 августа 2018, а разрешение на реорганизацию ОАО «ВиЭс» путем присоединения к АО «ТАСкомбанк» - 10 июля 2018.

