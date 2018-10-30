По материалам Службы безопасности Украины Жовтневый районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого «министра финансов ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецкая возглавляет фейковое «министерство финансов» террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленница занимается сбором средств в «республиканский бюджет», выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдообразования вместе с «силовым блоком».

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденная объявлена в розыск.

По данным СМИ, этот пост в настоящее время занимает Екатерина Матющенко.