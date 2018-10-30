также в разделеОбщество
Украина и РФ обменялись моряками 16
Украинец установил рекорд, протянув зубами 600-тонное судно 14
Российского депутата заметили в «ЛНР» 30
Наев: Военые не планируют освобождать Дебальцево или иной населенный пункт 39
Комроты арсенала под Ичней оштрафовали за вождение «под мухой» в день пожара 12
В РФ задержали пограничника за продажу данных о поездках Мишкина и Чепиги 31
Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 19 ноября 18
Цигикал: РФ создает предпосылки для экономической блокады украинских портов 27
Суд завершил дебаты по делу о госизмене Януковича 62
Из Киева в Борисполь могут запустить поезд украинского производства 54
НАПК внесло предписание Гриневич 32
УПЦ КП начнет молиться за патриарха Варфоломея 33
В Польше значительно сократился поток рабочих из Украины 68
Воронченко: РФ может обострить ситуацию в Черном море 52
В Украине потеплеет до +21° 34
29 октября. Картина дня 40
Прокуратура обещает не преследовать крымчан за службу в армии РФ 29
В МИД Польши подтвердили захват пиратами судна, где может быть украинец 17

По материалам Службы безопасности Украины Жовтневый районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого «министра финансов ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецкая возглавляет фейковое «министерство финансов» террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленница занимается сбором средств в «республиканский бюджет», выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдообразования вместе с «силовым блоком».

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденная объявлена в розыск.

По данным СМИ, этот пост в настоящее время занимает Екатерина Матющенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги