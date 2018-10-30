На месте крушения самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии обнаружили останки 10 погибших, передает 112 Украина со ссылкой на The Straits Times.

Сообщается, что обнаруженные останки направят на анализ ДНК.

В то же время местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что, в том числе, были выявлены останки ребенка.

Кроме того, на месте катастрофы нашли личные вещи пассажиров.

Как ранее сообщал ForUm, 29 октября пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту.

По данным Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, Украинцев на борту самолета не было.