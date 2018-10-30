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В Польше значительно сократился поток рабочей силы из Украины. 

По официальным данным, количество украинских рабочих в Польше сократилось на 7% за последние три года, и это число может оказаться больше из-за украинцев, которые пользуются безвизовыми поездками в ЕС, сообщает УНИАН со ссылкой на RzeczPospolita.

Также издание приводит данные ООН, которая прогнозирует сокращение населения Украины до 36,4 млн человек в 2050 году с 44,2 млн в настоящий момент.

Кроме того, приток украинской рабочей силы в Польшу может остановить открытие рынка труда ФРГ для работников не из Евросоюза.

Издание прогнозирует, что до 59% украинцев, работающих в Польше, могут уехать в Германию.

Напомним, украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта. 
ForUm

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