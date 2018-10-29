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В Индонезии спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы Boeing-737 авиакомпании Lion Air тела шести погибших. Об этом заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Как он отметил, останки были переданы в полицейский госпиталь в Джакарте. Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.

Как ранее сообщал ForUm, 29 октября пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту.

По данным Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины,

Украинцев на борту самолета не было.
ForUm

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