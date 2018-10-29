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По подозрению в совершении 5 убийств в Кривом Роге полиция задержала двух человек, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что тело одной из жертв полицейские обнаружили 24 октября закопанным в теплице, расположенной на территории домовладения в Центрально-Городском районе  Кривого Рога.

Полицейские установили подозреваемого в убийстве - им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации. В ходе расследования выяснилось, что на территории домовладения закопаны еще 4 тела - трех мужчин и женщины.

Полиция установила, что в их убийству причастен 65-летний мужчина, который уже был ранее судим и провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений. Известно, что все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшими.

Все убийства они совершили с мая до начала октября 2018 года.

Сейчас причастные к преступлениям задержаны. Тела направлены на экспертизу для установления лиц убитых и причин смерти. Расследование этих преступлений ведется в рамках открытого по п. 1 ч. 2 ст. 115 уголовного производства (умышленное убийство). Следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления продолжаются.

Напомни, ранее первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его «друзей», которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины.
ForUm

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