Все, что российские власти оккупированного Крыма «национализируют» у Меджлиса крымскотатарского народа, будет возвращено после деоккупации полуострова. Такое мнение Крым.Реалии выразил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, комментируя заявления российский властей Крыма о возможной «национализации» имущества Меджлиса.

«Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, в Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа. В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать – мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено», – сказал Джемилев.

По его словам, российские власти лгут, говоря о том, что «Фонд Крым»», который хотят «национализировать», принадлежит ему.

«Меня поражает наглость того, что это все «принадлежало Мустафе Джемилеву». Все это зарегистрировано на благотворительный фонд «Крым». Даже мой родовой дом, приобретенный на мои личные деньги, был передан фонду. У Мустафы Джемилева там нет никакой собственности. Фонд создан в 1995 году Курултаем крымскотатарского народа», – сказал он.

Джемилев добавил, что после 2014 года «Фонд Крым» занимался «судебными тяжбами, связанными с тем, что российские власти наложили руки на фонд».

Напомним, 29 октября глава российского правительства оккупированного Крыма заявил о намерении передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).