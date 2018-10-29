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Председательствующий судья по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко напомнил платному адвокату Януковича Александру Байдыку, что стадия судебных дебатов не может длиться вечно.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сторона защиты обращается в суд с ходатайством относительно возобновления выяснения обстоятельств», - сказал Байдык.

Он в очередной раз напомнил, что суд из 144 свидетелей, о допросе которых ранее просила защита, удовлетворил ходатайство о допросах лишь 43 свидетелей.

Также Байдык снова упоминал показания тех свидетелей, которые не были допрошены в суде.

В свою очередь Девятко, обращаясь к адвокату, подчеркнул, что «не нужно зачитывать показания, которые мы не исследовали».

«Суд постановил в возобновлении судебного следствия по данному делу отказать. Суд предлагает завершить вам свою речь. Не нужно бояться, что мы каким-то образом будем ограничивать в праве Януковича обратиться в суд с последним словом. Просто то, что сейчас происходит, суд воспринимает как простое ваше нежелание заканчивать речь. Позиция защиты не может заключаться в вечном проведении судебных дебатов. Да, суд не может ограничить вас во времени выступления, но вы не можете вечно выступать», - уточнил Девятко.

После этого Байдык заявил уже третье за день ходатайство о возобновлении судебного следствия и попросил суд привлечь к материалам дела еще ряд документов.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства Байдыка отказать», - отметил Девятко.

После этого адвокат попросил о перерыве до 15:00, поскольку он должен быть в понедельник еще на двух судебных заседаниях.

«Суд никуда не спешит и только за то, чтобы Байдык качественно завершил свою речь. Перерыв до 15:00», - подчеркнул Девятко.

Напомним, Оболонский районный суд продолжил рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене.

По данным Генпрокуратуры, экс-президента Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
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