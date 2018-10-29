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«В течение многих лет Виктор Медведчук, мускулистый, как и его друг в Кремле, очень умело ведет закулисные договоренности, а также секретные переговоры на грани бизнеса и политики. Теперь он намерен открыто защищать свою позицию». Об этом идет речь в статье крупнейшей французской газеты Le Monde, которая вышла после того, как журналисты издания взяли интервью у лидера «Украинского выбора — Права народа» в его киевском офисе.

Издание напоминает о родственных связях Медведчука — кума президента РФ Путина, который является крестным отцом дочери украинского политика.

 «На постсоветском пространств это подразумевает лояльность и дружбу, выходящие за рамки формальной привязанности», — объясняет Le Monde.

Издание также информирует о том, что «Медведчук летом присоединился к партии «За життя», основанной Вадимом Рабиновичем, еще одной фигурой из пророссийского лагеря, и нацелен на то, чтобы провести ее в Раду на предстоящих выборах».

«С учетом других партий, позиции которых близки к нашим, мы потенциально представляем от 30% до 35% электората», — цитирует Медведчука Le Monde.

Медведчук, мускулистый, как и его друг в Кремле, не планирует баллотироваться на президентских выборах лично, отметила газета.

«Позиции, отстаиваемые его партией контрастируют с антимосковскими позициями кандидатов на предстоящих выборах, начиная с уходящего Петра Порошенко и возвращающейся Юлии Тимошенко: за хорошие отношения с Москвой, за «мир на Донбассе», против НАТО и ЕС, так как «нас там никто не ждет».

Медведчук признает, что именно из-за его политической деятельности его пытаются убить или посадить в тюрьму. Однако он подчеркивает: «Я никогда не менял своих взглядов, и я всегда защищал их публично».

Обращаясь к «очень информативной книге «Люди Кремля» российского журналиста Михаила Зыгаря, Le Monde напоминает, что Зыгарь считает Медведчука «глазами Путина в Украине», а также, что в сознании российского президента ничто не может быть сделано в Украине без участия Медведчука. «Это эксклюзивный эмиссар Москвы», - подчеркивается в статье.

«Медведчук (в интервью — Ред.) сказал, что с начала сентября дважды видел хозяина Кремля и говорил о «дружеских отношениях и взаимном уважении между странами». «У нас есть только одно реальное несогласие, — говорит он. — Для Путина украинцы и русские — один и тот же народ; для меня они культурно близкие народы, но все же разные», — отметила Le Monde.
ForUm

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