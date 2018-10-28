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Накануне празднования Хэллоуина у лемуров в зоопарке Сан-Франциско появилось традиционное дополнение к ежедневному рациону: тыквы, наполненные съедобными лакомствами, пишет newsru.co.il.

В основе рациона лемуров – растительная пища: ветки, листья, кора и почки. Лакомством для них являются фрукты и различные плоды.

Фото: Джастин Салливан. Getty Images

Как сообщалось ранее, режиссер и сценарист серии фильмов «Стражи галактики» Джеймс Ганн составил список из 50 лучших фильмов ужасов, которые подойдут для просмотра на Хэллоуин.
ForUm

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