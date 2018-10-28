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Интерпол отказал Украине в розыске и задержании бывшего народного депутата, главы компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, однако в базе данных Нацполиции нет сведений об этом, передает NewsOne.

В базе данных Нацполиции Украины значится, что Крючков находится в международном розыске по запросу Интерпола.

Однако по данным его адвокатов в 2017 году и повторно в 2018 году, Интерпол отказал Украине в розыске и задержании экс-нардепа из-за того, что его преследование носит политический характер. Данных Крючкова нет и в так называемых "красных" файлах базы данных Интерпола, о чем центральное бюро Интерпола во французском Лионе проинформировало все национальные подразделения. В связи с этим к руководству Нацполиции было направлено соответствующее заявление, в котором защита требует от правоохранительных органов немедленно исправить указанные нарушения, нарушающие элементарные гражданские права Крючкова.

Напомним, что экс-нардепа Крючкова задержали весной 2018 года немецкие правоохранительные органы. Затем его отпустили под залог в 100 тысяч евро. Согласно информации НАБУ, с 2016-года Крючков проживал в Евросоюзе и Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, разыскиваемый Национальным антикоррупционным бюро Украины бывший депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков в четверг, 17 мая, вышел из тюрьмы Мюнхен Штадельгайм под залог.
ForUm

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