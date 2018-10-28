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Автомобильные аферисты ранее снимали с машин номера или фары. Сейчас злоумышленники зашли еще дальше, пишет ельАВТО.

Мошенники используют кардинально новую схему. Они висят на дверную ручку или на колесо навесной замок. К нему прилагается записка с номером телефона и стоимостью ключа.

Вариантов выхода из ситуации достаточно много. Однако, выплачивать деньги злоумышленникам - простое дело. Гораздо дешевле будет обратиться на СТО или в службу аварийного открытия замков.

Стоимость услуги колеблется в пределах 200 - 300 гривен, а вот «стоимость» ключа у мошенников обойдется не дешевле 1000 гривен.

Как сообщалось ранее, клиентам «ПриватБанка» мошенники начали присылать сообщения о якобы пополнении карты неизвестным лицом, при помощи которых они пытаются завладеть средствами людей.
ForUm

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