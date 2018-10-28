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29 октября в Житомире состоится официальное открытие фестиваля «Октябрь в Октябре» и международной конференции «Когда территория приобретает идентичности».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Мероприятие состоится при участии Первой леди Украины Марины Порошенко, вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, Министра культуры Украины Евгения Нищука, послов иностранных государств, международных экспертов и художников.

Конференция посвящена формированию в условиях децентрализации культуры региональных культурных идентичностей и развитии культурного пространства общин.

Начало в 11:00. Место проведения: холл кинотеатра «Октябрь» (Житомир)

Как сообщалось ранее, 27 октября супруга Президента Украины, председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко стала почетной гостьей Пятого юбилейного фестиваля культур народов мира Outlook World Culture Festival. Это мероприятие представляет культуру более 30 стран мира и проводится при участии дипломатических миссий и посольств иностранных государств в Украине, а также диаспор. В этом году фестиваль проходит при грантовой поддержке Украинского культурного фонда.
ForUm

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