Скандалом завершился боксерский поединок в Софии между болгарином Спасом Геневым и грузином Леваном Шонией, передает Информатор.

После окончания поединка судьи отдали победу Геневу. Это очень разозлило Левана, который после оглашения вердикта судей попытался напасть на своего соперника. Подопечного решил усмирить тренер, однако Шония набросился на него с кулаками и пару раз ударил наставника.

34-летний Леван Шония на боксерском ринге провел 27 поединков – 15 побед (11 нокаутом) и 12 поражений. Родился Шония в Грузии, где и начинал карьеру. Однако затем переехал в Украину и живет в Киеве.

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