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Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в стране.

Об этом в субботу, 27 октября, он заявил в интервью Интерфаксу, пишет «Слово и Дело».

По его словам, сделав этот шаг, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики.

«Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере», - сказал Волкер.

Он также добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

«Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены», - сказал дипломат.

Как сообщалось ранее, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают стремление украинцев к признанию своей собственной единой поместной церкви.
ForUm

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