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Знаменитый украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки когда-то покорил всю Европу, выступив на Евровидении в Хельсинки с песней «Dancing Lasha Tumbai» и заняв там второе место.

На официальной странице песенного конкурса частенько публикуют отрывки старых выступлений и архивные фото участников, пишет Информатор.

На этот раз там разместили видео выступления Андрея на Евровидении-2007. Ролик уже собрал более четырех тысяч «лайков» и комментариев под ним. Так как в припеве песни поются слова «раз, два, три» на немецком языке, поностальгировать смогли все немецкие поклонники конкурса (и не только!).

«Наша песня», «Вот это были времена», «Время идет слишком быстро», «Покоритель сердец», «Одна из лучших песен Евровидения», – пишут пользователи сети на немецком. Другие также отметили, что песня и вправду является одной из самых ярких и запоминающихся за всю историю конкурса.
ForUm

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