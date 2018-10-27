Аномально теплая осень оттянула начало сезона переобувания машин почти до конца октября, но уже на этих выходных на шиномонтажах и автосервисах он официально стартовал. И чем холоднее будет становиться, тем больше водителей будет в очередях на СТО. Так или иначе, специалисты просят не затягивать с этим вопросом, а в спокойном режиме заблаговременно подготовить автомобиль к сезону, пишет UAMOTORS.

В корпорации УкрАвто рассказали, что практически у всех производителей подросли расценки на покрышки по сравнению с прошлым годом. В среднем на 7-10%. А стоимость услуг шиномонтажа поднялась на 10-15%.

Вообще же ценовой спектр достаточно широк. В зависимости от производителя:

225-60R17 103T Nexen Winguard Win Spike WS62 - 2 650грн;

205-55R16 94R NOKIAN NORDMAN RS2 XL - 2206 грн;

185-65R15 92T Nexen WinGuard WinSpike WH62 - 1 455грн;

175-70R13 82T Rosava SnowGard - 779грн.

«Зимние покрышки в этом году обойдутся примерно от 4500 до 8000 грн за комплект 15-го радиуса в зависимости от производителя. Услуги шиномонтажа - примерно 300 грн R15 радиус », - описал расходы директор автосервиса «Автогарант Моторс» Вадим Мазур.

Не стоит забывать, что цены на обслуживание автомобилей зависят от категории и размера колес конкретной машины. Поэтому стоимость шиномонтажа может доходить до 500-600 грн. Ценник на хранение комплекта резины составляет около 100 грн в месяц.

По словам экспертов, при выборе покрышек, стоит обратить свое внимание на такие бренды, которые хорошо себя зарекомендовали в разрезе цена / качество. Но несмотря на рекомендации специалистов, люди чаще всего экономят именно покупая резину более бюджетного сегмента - ставят китайскую, или докочують старую «в ноль».