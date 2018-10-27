Группа ученых из КНР и Австралии спроектировала робота на основе жидкого металла, вдохновившись фильмом «Терминатор-2: Судный день», пишет «Вокруг Света».

По словам профессора робототехники из Университета Сучжоу Ли Сянпенг, его заинтересовала способность Т-1000 менять форму. Несмотря на то, что его робот пока еще сильно уступает в своих способностях тому, которого миру показал Джеймс Кэмерон, это первый шаг к созданию продвинутых машин.

Робот состоит всего из трех частей: пластикового колеса, маленькой литиевой батарейки и капель сплава жидкого металла на основе галлия. Напряжение батарейки изменяется центром тяжести жидкого металла, что способствует перетеканию робота в одну сторону или другую.

Исследователи уверены, что их разработка послужит вдохновением для других устройств — подобно тому, как фильм в свое время побудил их к созданию этого маленького робота.

«Мы надеемся и дальше развивать мягких роботов с использованием жидкого металла. Их можно будет задействовать в специальных миссиях вроде поиска и спасения жертв землетрясений, так как роботы могут изменять форму, чтобы проникать под двери или пролезать через пространства, в которые не может поместиться человек», — уверен соавтор исследования Тан Шиян.

Как сообщалось ранее, знаменитая робот София, которая стала звездным гостем бизнес-форума в Киеве, поделилась своими политическими предпочтениями. Также София оценила неподдельный интерес, проявляемый к ней в Украине.