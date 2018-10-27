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Армия Израиля заявила о нанесении авиаударов по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильских силовиков, передает 112 Украина.

«Израильские ВВС нанесли масштабные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа», - говорится в сообщении.

Бомбардировка с вертолетов и самолетов была направлена по «террористическим целям в секторе Газа» и стала ответным действием на 14 выпущенных ракет палестинцами по территории Израиля.

Армия Израиля сообщает, что восемь из этих ракет были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны «Железный купол». Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, которые сообщают жителям о новых обстрелах.

После этого армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа было выпущено еще две ракеты, которые также удалось сбить.

«Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе», - заявили в Армии Израиля.

Как сообщалось ранее, в Белом доме подчеркивают, что ответственность за насилие в секторе Газа несет ХАМАС. Об этом заявил на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
ForUm

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