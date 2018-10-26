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Прокуратура Полтавской области проверила состояние соблюдения требований законодательства в деятельности госучреждений «Полтавская исправительная колония № 64», «Божковская исправительная колония №16», «Крюковская исправительная колония №29» «Надержинщинская исправительная колония №65» по применению мер физического воздействия, специальных средств и оружия к осужденным. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства, запрещенные законом: зацепы, ухват, лом, кувалда и др. Более того, зацепы и ухват оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2-3 см», - написала она в Facebook.

«Использование указанных средств к осужденным недопустимо и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни», - добавила пресс-секретарь.

На основании изложенного прокуратурой внесено указание руководству исправительных учреждений о немедленном устранении выявленных нарушений требований законодательства.

Одновременно по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

В ходе проведенных следственных действий запрещенные предметы изъяты для проведения ряда экспертиз.

Максимальная санкция предусматривает ответственность до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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