Пограничники запретили въезд на территорию Украины главе российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и двум другим представителям за незаконное посещение оккупированной АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

«Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники провели беседу с этими гражданами и на основании полученной новой информации об их незаконном посещении оккупированного Крыма сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете на въезд в Украину в течение трех лет», - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал ForUm, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал полицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.

Правоохранителям нардеп объяснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым. «С точки зрения украинского законодательства он совершил правонарушение и на нашей территории он является преступником. И я вас официально информирую, что в этом отеле есть по крайней мере один правонарушитель. Наши доказательства взяты из официальных сайтов Азово-Черноморского управления по вопросам рыболовства», - заявил Чубаров.

По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы, но улик против них пока нет. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Помощник председателя ГПСУ Олег Слободян заявил, что во время собеседования ни один из членов российской делегации не указал о посещении оккупированного Крыма.