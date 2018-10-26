10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, игнорируют голосования Верховной Рады, сообщает Комитет избирателей Украины.

В октябре они пропустили более 80% голосований парламента: Вадим Рабинович не проголосовал ни разу за месяц, Андрей Билецкий принял участие в 7% голосований, Евгений Мураев - 8%, Виталий Куприй - 8%, Юрий Бойко - 15% , Михаил Добкин - 15%, Вадим Новинский - 16%, Сергей Тарута - 16%, Юлия Тимошенко - 17%, Александр Шевченко – 17%.

Несколько выше, но в целом низкие показатели участия в голосованиях и у других политиков. Так, Александр Вилкул принял участие в 22% голосований, Виктор Чумак - 28%, Сергей Каплин - 36%, Олег Ляшко - 46%.

Официально политики пропустили голосования Рады без уважительных причин, поскольку не находились на больничном или в командировке.

В октябре было принято 17 законодательных актов.

За принятие за основу госбюджета Украины на 2019 (№9000-П) политики голосовали так: Рабинович, Билецкий, Добкин, Тарута, Мураев, Бойко, Новинский, Куприй, Тимошенко, Шевченко – не голосовали, Каплин, Вилкул - «против», Чумак - «воздержался», Ляшко - «за».

За принятие за основу проекта Закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного Рабинович, Билецкий, Добкин, Тарута, Каплин - не голосовали, Мураев, Бойко, Новинский, Вилкул - «против», Куприй, Тимошенко, Шевченко, Чумак, Ляшко - «за».

За закон (№2587) относительно приветствия «Слава Украине! - Героям слава!» Рабинович, Билецкий, Тарута, Добкин, Каплин – не голосовали, Мураев, Бойко, Новинский, Вилкул - «против», Куприй, Тимошенко, Шевченко, Чумак, Ляшко - «за».

Всего в октябре было проведено 12 пленарных заседаний, на которых состоялось 275 голосований.