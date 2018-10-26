также в разделеМир
Трамп пригласил Путина в Вашингтон 37
Умер актер Караченцов 31
США отправят 800 военных на границу с Мексикой 10
Дело Скрипалей: Только 3% россиян подозревают спецслужбы РФ 23
В Краснодарском крае РФ – страшное наводнение, введен режим ЧП 138
Стартуют крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО 263
Путин пригрозил ответить на новые ракеты США в Европе 126
СМИ: Россия и Китай прослушивают телефоны Трампа 30
«Это терроризм»: Белый дом отреагировал на взрывчатку для Клинтонов и Обамы 34
Королева Великобритании впервые прокомментировала Brexit 51
Глава МВД Италии обвинил в аварии эскалатора российских фанатов 45
СМИ: Клинтоны и Обама получили посылки с бомбами 28
В США посреди автомагистрали упал «нацистский» самолет 103
Европарламент объявил войну воде в пластиковых бутылках 50
В Швейцарии за попытку хакерской атаки на WADA задержали двух россиян 70
Трамп и Путин договорились о встрече 11 ноября в Париже 38
В Риме из-за обрушения эскалатора пострадали российские болельщики 55
В Черном море нашли судно, которому более 2 тысяч лет 56

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.

По данным греческого геодинамического института, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 50 км на юг от острова Закинф, передает УНИАН.

Землетрясение ощущалось в Албании, Италии, Ливии и на Мальте. В результате три человека были госпитализированы, был поврежден монастырь. О другом ущербе не сообщается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1479 грн.
68
Теги