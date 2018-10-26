В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрены дотации на поддержку агросектора в районе 6 млрд гривенн. Большую часть из них получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги. Об этом в своем блоге сообщил народный депутат Мустафа Найем, сообщает АиФ.ua.

В 2017 и 2018 почти половину средств, выделенных на государственную поддержку аграриев, было направлено на развитие нескольких крупных компаний, которые не нуждались и не требуют государственной поддержки. В частности, среди таких компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

Депутат также рассказал, что в США средний размер государственной поддержки на одного производителя составляет менее 1 тыс. долларов, а в странах Европейского союза — 6,1 тыс. евро.

По данным министерства финансов, в 2017 году государство выделило компании «Укрлендфарминг» 20 млн долларов на развитие животноводства. Примерно стольк же по состоянию на сентябрь 2018 года.

Мустафа Найем заявил, что внес на рассмотрения бюджетного комитета два предложения.

«Первое — ограничить размер бюджетных дотаций на животноводство до 200 млн грн в «одни руки» — то есть одной группе компаний или компаниям с одним собственником. Второе — уменьшить расходы из госбюджета на бюджетную программу «Государственная поддержка отрасли животноводства» на сумму 2 млрд грн», - объяснил он.

Эти средства будут направлены на бюджетную программу «Обеспечение деятельности подразделений, учреждений и учреждений Национальной полиции Украины» в размере 700 млн гривен и на погашение государственного долга.