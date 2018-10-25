Заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 2018.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Сенцов сыграет в истории РФ ту же роль, какую академик Андрей Сахаров сыграл в истории СССР.

Кабинет Министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых.

Национальный банк также повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.

Европейский парламент призывает все страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в Азовском море. Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты две чрезвычайно важных резолюции, касающиеся агрессии РФ против Украины.

Депутаты Житомирского областного совета сегодня на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Пребывание граждан Украины на территории Беларуси потенциально опасно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.

Правоохранители объявили в розыск директора агрофирмы, который 20 октября на территории предприятия в с. Олизаровка Иванковского района застрелил из ружья своего подчиненного и пытался убить еще двоих.

Премьер-министр Владимир Гройсман проинспектировал железнодорожный экспресс в аэропорт «Борисполь».

На территории Норвегии 25 октября стартуют военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны.