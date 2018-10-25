Немецкоязычная электронная газета Russland.news — крупнейшее независимое издание о России на немецком языке, разместила материал, озаглавленный «Украина: радикалы громят офис оппозиционной партии «Украинский выбор», в котором сообщила о нападении по меньшей мере сотни радикалов на офис Виктора Медведчука в центре Киева.

«В воскресенье партия «Украинский выбор» сообщила, что, по меньшей мере, сотня радикалов атаковала ее офис на улице Ивана Франко в центре Киева. Они срывали жалюзи, разбивали окна камнями и бросали горящие предметы в офис. Несколько человек пострадали от отравления дымом. Здание было измазано лозунгами «Слава нации» и «Смерть врагам», — говорится в материале Russland.news.

Ссылаясь на пресс-службу Нацполиции Украины, издание отметило, что погромщики «не были арестованы, потому что исчезли до прибытия полиции».

«Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» обвинило украинских «неонацистов» в нападении на их офис, чтобы отомстить за идеи Виктора Медведчука, который стремится к миру в стране и нормализации отношений с Россией. Соответствующая позиция была опубликована в заявлении движения, распространенном ТАСС», — сообщила газета.

Кроме того, «Украинский выбор» напомнил, что это была не первая атака на офис организации, «в котором Виктор Медведчук столкнулся с поджогами и угрозами физической расправы».

«В заявлении также говорится, что «ни один из нападавших не был арестован правоохранительными органами, как и после других нападений, в которых фашиствующие молодчики, вооруженные автоматическим оружием, врывались в офис и похищали документы и компьютерную технику», — обратили внимание в Russland.news.

Как известно, позже «Украинский выбор» заявил о том, что, несмотря на испорченные нападавшими камеры видеонаблюдения, их личности были установлены.

«Учитывая, что никто из нападавших не был задержан правоохранителями, заместитель председателя «Украинского выбора», народный депутат Василий Нимченко обратился с заявлением в Нацполицию. Он потребовал безотлагательно внести в ЕРДР сведения о совершении группой лиц преступлений, предусмотренных частью второй статьи 296 УК Украины, частью первой статьи 294 Уголовного кодекса Украины, и начать досудебное расследование», — сообщили в организации.

Ранее материал под названием «Украинские националисты разгромили пророссийский партийный офис в Киеве», критикующий действия украинских радикалов, опубликовало ведущее немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA), швейцарский интернет-портал Nau, ведущая австрийская газета Der Standard и региональная австрийская газета Tiroler Tageszeitung.