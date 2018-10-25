Только 3% россиян считают, что к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте этого года в Солсбери, причастны российские спецслужбы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром», сообщает Русская служба ВВС.

При этом большинство опрошенных (56%) респондетов заявили, что отравить Скрипалей мог кто угодно. Еще 28% респондентов предположили, что к отравлению причастны английские спецслужбы, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос о виновниках преступления.

Вместе с тем, согласно результатам опроса, общая информированность россиян об инциденте в Солсбери выросла.

В октябре 2018 года общая доля тех россиян, кто внимательно следил за этой темой или много о ней слышал, выросла до 51%, в марте она составляла 46%. Доля тех, кто впервые услышал об отравлении Скрипалей во время опроса, снизилась с 20% до 15%.

Опрос проводился 18-24 октября 2018 года. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах в 52 регионах России.

Как сообщал ForUm, согласно расследованию The Insider и Bellingcat, один из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери, назвавшийся Русланом Бошировым, оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Второй подозреваемый – военный врач и полковник ГРУ Александр Мишкин.