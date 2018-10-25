Прокуратура Киевской области совместно со следователями и оперативными работниками ГУ ГФС прекратила деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого на протяжении 2017-2018 годов нанесен ущерб госбюджету на сумму свыше 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования уголовного производства проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и Киеве.

В результате обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины продолжается.

Сейчас следственные действия продолжаются.