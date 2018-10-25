Во всех сельских поселениях Туапсинского района Краснодарского края РФ введен режим ЧС. Жертвами паводка стали два человека, еще один числится пропавшим без вести, сообщает Интерфакс.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы.

Сильные ливни спровоцировали сход селей и наводнение в ряде поселков Большого Сочи, размыты дороги, некоторые участки дорог были смыты полностью. Из-за аварий в некоторых поселках происходят отключения водоснабжения.

РЖД продолжает восстанавливать подтопленный участок Туапсе-Кривенковская на территории Краснодарского края. 15 поездов не могут осуществлять движение на перегоне Греческий - Кривенковская.

Накануне из-за выпадения 119 мм осадков за шесть часов произошло частичное затопление 19 населенных пунктов Туапсинского района, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона «Туапсе-Апшеронск». Всего на территории Туапсинского района оказались подтоплены более 1240 домовладений, нарушено железнодорожное сообщение.

В соседнем Апшеронском районе в шести населенных пунктах оказались подтоплены 714 домовладений в городе Хадыженск, на хуторе Кабардинская, в станице Куринская, поселках - Старый Куринский, Городок, Станционный.

В 22 населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов проведена эвакуация более 360 человек.