Глава наблюдательного совета общественной организации «Вместе против коррупции», дочь экс-нардепа, а ныне – депутата Киевсовета от фракции «Батькивщина» Владимира Бондаренко Оксана Величко владеет собственностью, происхождение которой сомнительно.

По данным НАПК, в собственности общественной активистки Величко, которая активно борется с коррупцией в органах госвласти, находятся 5 квартир в Киеве: 140,6 кв. м, 42,55 кв. м, 31,7 кв. м, 31,3 кв. м и 30,66 кв. м, одна из которых еще не достроена.

А также 12 земельных участков общей площадью 439,72 соток, или 4,3972 га в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области, в предместье горнолыжного курорта Буковель.

Кроме того, Величко владеет двумя домами площадью 314,4 кв. м и 453,9 кв. м соответственно, которые находятся в с. Бузова (15 км от Киева). В декларации, вопреки законодательству, не указаны ни стоимость покупки этих объектов, ни их нынешняя оценочная стоимость.

Глава набсовета общественной «Вместе против коррупции» является соучредителем трех коммерческих структур: владеет 100% капитала ООО «Колиба «Українське село» (входит в состав семейного бизнеса Бондаренко, этнографического комплекса «Українське село»), 25% ООО «Этнографический комплекс «Українське село» и 34% ООО «Кий». Последняя – ее собственный бизнес, тренинговая компания.

Единственным доходом Оксаны Величко в 2017 году, согласно данным декларации, была зарплата в 188601 гривен, или порядка 15 тысяч гривен в месяц. При этом, Величко указала, что не получала зарплату в собственной фирме «Кий», не имеет депозитов в банках и наличных средств.

Примечательно, что динамика приобретения имущества главой Набсовета ГО «Вместе против коррупции» Оксаны Величко совпадает с периодами расцвета политической карьеры ее отца, экс-нардепа Владимира Бондаренко.

Что касается самого Бондаренко, то в его декларации: две квартиры в Киеве, 21 земельный участок, два гаража, 7 пакетов акций предприятий, 3 доли в уставных фондах компаний.

Таким образом, в течение политической карьеры он мог оформлять активы, приобретенные не прозрачным путем, на собственную жену Галину и дочь Оксану.

Примечательно, что до 2016 года об общественной деятельности Оксаны Величко ничего не известно. Она активно строила карьеру бизнес-тренера, однако летом 2016 года была создана общественная организация «Вместе против коррупции», одной из трех соучредителей которой стала Величко. Она также возглавила ГО.

В некоторых источниках отмечается, что ГО была создана по инициативе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и является общественно-правительственной инициативой.

По мнению неофициальных источников «Вестей», решение продвигать дочь во власть через антикоррупционного движение принял отец Оксаны, экс-нардеп Владимир Бондаренко.

По всей видимости, конечная цель - включение Оксаны Величко в списки «Батькивщины» на парламентских выборах 2019 года.