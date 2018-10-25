Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался комментировать влияние России на ухудшение украинско-венгерских отношений, мотивируя тем, что такие оценки не относятся к его полномочиям.

Об этом он сказал в среду во время Варшавского форума по безопасности, передает Укринформ.

«Я слышал об этом от представителей украинской власти. Однако, оценка – правда ли это, не входит в мои полномочия. Они настаивают на российском влиянии в Украине, поэтому задачей украинской власти является противодействие этому», - заявил Сийярто.

Напомним, ранее Сийярто отрицал, что Будапешт мог проводить свою политику в отношении Украины «по заказу россиян».