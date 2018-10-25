За прошедшие сутки, 24 октября, российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минского договоренностями, сообщает пресс-центр ООС.

При этом враждебные мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на мариупольском направлении.

Российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вольный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

Также из минометов 82-го калибра были обстреляны защитники Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вольный на попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно отвечали.

По данным разведки, в течение суток, уничтожены трое оккупантов.

За текущие сутки противник трижды обстрелял позиции ВСУ в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.