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В ночь на 23 октября на переулке Бехтеревском, 10 неизвестные повредили спецтехнику аварийной бригады КП «Киевтеплоэнерго», которая работала над ликвидацией аварии на теплосети. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Там работала аварийная бригада «Киевтеплоэнерго», чтобы восстановить жителям окрестных домов горячее водоснабжение и включить отопление. Неизвестные бросили в аварийную бригаду камни», - говорится в сообщении.

К счастью, никто из работников и прохожих не пострадал. Однако в результате - разбитое лобовое стекло экскаватора, из-за чего аварийная бригада была вынуждена приостановить свою работу. Была вызвана следственно-оперативная группа полиции и составлен протокол.

В компании отметили, что новые экскаваторы, которые недавно приобрели за счет города, стоят более 3 млн грн за единицу. Теперь экскаватор требует ремонта и не может быть задействован в устранении повреждений сетей: замена лобового стекла обойдется в около 18 тыс. гривен.

Ремонтные работы восстановлены утром 23 октября. На сегодня ликвидация повреждения по этому адресу сети завершается. Теплоэнергетики заменили более трех метров изношенного трубопровода. Уже в ближайшее время потребителям восстановят горячее водоснабжение и включат отопление.
ForUm

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