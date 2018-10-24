В Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, сообщает Укринформ.

«Европарламент призывает высокого представителя ЕС – вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации безопасности в Азовском море, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов. В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море», - говорится в проекте документа.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также включал наблюдение за обострения ситуации в Азовском море.

Европарламент проголосует указанную резолюцию в четверг.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

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Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

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