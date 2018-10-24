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В Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, сообщает Укринформ.

«Европарламент призывает высокого представителя ЕС – вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации безопасности в Азовском море, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов. В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море», - говорится в проекте документа.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также включал наблюдение за обострения ситуации в Азовском море.

Европарламент проголосует указанную резолюцию в четверг.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

12 октября Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
ForUm

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