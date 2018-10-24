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В пгт Глеваха правоохранители задержали 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, среди ночи на спецлинию «102» начали звонить жители Глевахы и рассказали, что по поселку ходят иностранцы и просят есть.  

Сейчас сотрудники Васильковского райотдела кормят их, общаются с помощью переводчиков. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Мужчина, который удерживал вьетнамцев, задержан согласно ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.
ForUm

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