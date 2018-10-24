Среди осиновых версий совершения покушения на умышленное убийство сотрудников Восточного филиала ООО «Секюрайти» – профессиональная деятельность потерпевшего, а также личные неприязненные отношения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
«Продолжаются первоочередные следственные действия. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление личности злоумышленника и его задержания», - говорится в сообщении.
Напомним, 23 октября около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по улице Мира неизвестный обстрелял начальника засадной группы восточного филиала ООО «Секюрайти», которая занимается охраной нефтепроводов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время