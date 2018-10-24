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Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с РПЦ в вопросе автокефалии украинской церкви, сообщает «Новое Время» со ссылкой Оrthodoxia.info  

Феофил ІІІ обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро, что, по мнению издания, свидетельствует о поддержке Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.

Соответствующее обращение с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос.

«Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из-за трудностей, путешествовать по всем концам мира для того чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом были вынуждены быть уступчивыми», - сказал экзарх. 

Иерусалимский экзарх назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом. 

Добавим, что с точки зрения Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

Синод также признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что на пути к получению томоса от Вселенского патриарха Варфоломея и Священного Синода Константинопольской церкви, УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и представители УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине, должны объединиться.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом
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