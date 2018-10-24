Подняв тарифы на газ, Кабмин не только не предоставил хоть какие-то экономические обоснования своего решения, но и «забыл» о том, что Украина полностью обеспечивает себя природным газом для нужд населения. Как дальше может развиваться ситуация с учетом нынешней задолженности населения при значительном сокращении предоставления субсидий, в своем блоге спрогнозировал член партии «За життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Анализируя решение правительства, лидер «Украинского выбора» обратил внимание на отсутствие экономического обоснования такого резкого повышения.

«Кабмин в своем крайне непопулярном и экономически никак не оправданном решении ссылается на… позицию МВФ. Более того, заявлено, что Международный валютный фонд требовал повышения цены на газ для населения на 60%, но правительство, приложив огромные усилия, якобы смогло добиться увеличения «всего лишь» на 23,5%. Так кто на самом деле управляет Украиной — правительство или МВФ?» — задает риторический вопрос В.Медведчук.

Ни слова на заседании Кабмина не было сказано о том, что Украина полностью обеспечивает себя природным газом для нужд населения, исходя из объемов добычи государственного предприятия «Укргазвидобування», напомнил политик.

«Последние 2,5 года украинцы и так оплачивали газ по тарифам, намного превышающим расходы на его добычу. При этом речь идет не только о себестоимости добычи, но и о средствах на развитие, то есть увеличение добычи газа. Впрочем, роста добычи газа в Украине как раз и не произошло. В январе — августе 2018 года в стране добыто столько же природного газа, сколько и за аналогичный период прошлого года. И это прямое следствие преступного бездействия Кабмина!» — уверен лидер «Украинского выбора».

Повышение газовых расценок автоматически повышает тарифы на отопление и горячую воду, отметил Медведчук, при этом задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги уже составляет беспрецедентные 38,4 млрд грн.

«Отдельная тема — субсидии. Премьер пообещал: «…Мы также полностью обеспечим семьи тех, кому требуется поддержка». Но это всего лишь пустые слова. На практике Кабмин в проекте бюджета-2019 снизил финансирование субсидий на 22% в сравнении с бюджетом текущего года. Думается, украинский народ даст достойную оценку антисоциальной политике нынешнего правительства», — подытожил Виктор Медведчук.