также в разделеПолитика
Кабмин проверит эффективность топ-чиновников 8
Могерини: Милитаризация на Азове может привести к дестабилизации в Черном море 83
Песков: Санкции коснутся только «неудачных представителей» украинского народа 46
Калиниченко: Бездействие полиции в истории с нападением на офис Медведчука подрывает международный имидж Украины 51
Нардепы массово прогуляли заседания Рады в октябре 16
Янукович захотел участвовать в суде 82
Путин заявил, что Севастополь «юридически всегда был в составе России» 82
Климкин с пониманием относится к выходу США из ракетного договора 34
РФ ввела ответные санкции против Украины 139
Порошенко: «Правдоборцы» в 2007-2013 годах нагуляли $54 миллиарда долгов 346
РАЗУМНАЯ СИЛА: Порошенко делит граждан на два сорта, и это недопустимо 98
Атаки на Медведчука: власть использует силовое давление, - Гаевский 64
Аваков предоставил Филатову личную охрану 54
Канада поддерживает дальнейшие санкции против РФ 24
Палий назвал первые сигналы вмешательства РФ в выборы в Украине 101
В Европарламенте пояснили, зачем России Азовское море 154
Как Тимошенко "представляла" Украину в Римском клубе 93
В Италии считают, что Украина разжигает «религиозную войну» 100

Подняв тарифы на газ, Кабмин не только не предоставил хоть какие-то экономические обоснования своего решения, но и «забыл» о том, что Украина полностью обеспечивает себя природным газом для нужд населения. Как дальше может развиваться ситуация с учетом нынешней задолженности населения при значительном сокращении предоставления субсидий, в своем блоге спрогнозировал член партии «За життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Анализируя решение правительства, лидер «Украинского выбора» обратил внимание на отсутствие экономического обоснования такого резкого повышения.

«Кабмин в своем крайне непопулярном и экономически никак не оправданном решении ссылается на… позицию МВФ. Более того, заявлено, что Международный валютный фонд требовал повышения цены на газ для населения на 60%, но правительство, приложив огромные усилия, якобы смогло добиться увеличения «всего лишь» на 23,5%. Так кто на самом деле управляет Украиной — правительство или МВФ?» — задает риторический вопрос В.Медведчук.

Ни слова на заседании Кабмина не было сказано о том, что Украина полностью обеспечивает себя природным газом для нужд населения, исходя из объемов добычи государственного предприятия «Укргазвидобування», напомнил политик.

«Последние 2,5 года украинцы и так оплачивали газ по тарифам, намного превышающим расходы на его добычу. При этом речь идет не только о себестоимости добычи, но и о средствах на развитие, то есть увеличение добычи газа. Впрочем, роста добычи газа в Украине как раз и не произошло. В январе — августе 2018 года в стране добыто столько же природного газа, сколько и за аналогичный период прошлого года. И это прямое следствие преступного бездействия Кабмина!» — уверен лидер «Украинского выбора».

Повышение газовых расценок автоматически повышает тарифы на отопление и горячую воду, отметил Медведчук, при этом задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги уже составляет беспрецедентные 38,4 млрд грн. 

«Отдельная тема — субсидии. Премьер пообещал: «…Мы также полностью обеспечим семьи тех, кому требуется поддержка». Но это всего лишь пустые слова. На практике Кабмин в проекте бюджета-2019 снизил финансирование субсидий на 22% в сравнении с бюджетом текущего года. Думается, украинский народ даст достойную оценку антисоциальной политике нынешнего правительства», — подытожил Виктор Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2591 грн.
38
Теги