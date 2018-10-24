В городе Аура-Хиллз, что в штате Калифорния, небольшой самолет с маркировкой Воздушных сил Третьего рейха упал посреди автомагистрали 101.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Los Angles Times .

«Небольшой старый самолет разбился на автомагистрали 101 в Аура-Хиллз во вторник после обеда, поэтому дорога была перекрыта в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Пожарной службы в округе Лос-Анджелеса Ванессы Лозано, самолет упал посреди автомагистрали.

Пилот смог безопасно направить самолет на шоссе и успешно выбраться из него до того, как он загорелся.

По словам представителя патрульной полиции Калифорнии Криса Болдонадо, магистраль на несколько часов была перекрыта в обоих направлениях.

Самолет принадлежал организации Condor Squadron, которая занимается аэрошоу, выступает на парадах и мероприятиях чествования ветеранов войны.