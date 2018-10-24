Боевики убеждают, что главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко был убит с помощью бомбы, дополнительно оборудованной мини-камерой. Кроме того, они выяснили, что оккупант сначала вообще не собирался посещать кафе «Сепар», где собственно и произошел подрыв, и такой шаг был спонтанным.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на один из сепаратистских ресурсов в Telegram.

По их данным, взрывное устройство, с помощью которого был подорван главарь боевиков Александр Захарченко в кафе «Сепар», было дополнительно оборудовано мини-камерой, что позволяет на 100% идентифицировать цель.

Как отмечают представители издания, подрыв Захарченко был спланирован по тому же принципу, что и покушение на него, которое произошло зимой 2017 года в кафе «Пушкин».

«Сначала глава «ДНР» не направлялся в кафе «Сепар», и решение об изменении маршрута было принято спонтанно – уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва», – добавляют они.

Также расследователи заявили, что оба факта были подтверждены в «силовых структурах» фейковой республики.

Как сообщал ForUm, главарь «ДНР» Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка.

15 сентября в ОРДО заявили о задержании подозреваемого в убийстве Захарченко.