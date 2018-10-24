За прошедшие сутки, 23 октября, российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Командиры подразделений Объединенных сил прибегли к решительным действиям по подавлению вражеского огня.

На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного, оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

Несмотря на постоянное огневое воздействие со стороны противника, подразделения обороняющихся продолжают укреплять занимаемые позиции, принимают меры по улучшению своего тактического положения и дают адекватный ответ противнику.

По данным разведки, в течение суток, один оккупант были уничтожен, а еще четыверо - ранены.

С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил на донецком направлении в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.

Напомним, 22 октября боевики без применения запрещенного вооружения 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.