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Сотрудники Департамента внутренней безопасности совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве задержали группу «антикоррупционеров» за вымогательство средств из чиновников, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в Украине. Правонарушители подыскивали компрометирующую информацию на сотрудников государственных органов, коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от выбранных жертв деньги за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая была ими сфальсифицирована.

В случае отказа потерпевших выплачивать средства «антикоррупционеры» оказывали на них давление, в частности - угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети Интернет о разоблачении еще одного «коррупционера» и распространяли фальсифицированную информацию.

Во время обысков у членов преступной группы выявлены документы, собранные и сфальсифицированные относительно потенциальных жертв. Кроме того, обнаружены вещи и предметы, которые использовались для угроз и насилия, а также огнестрельное оружие. У одного из таких «борцов с коррупцией» выявлен паспорт так называемой «Луганской народной республики».

Организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства средств. В настоящее время проводится документирование преступной деятельности группы, а также выявление других фактов противоправных действий ее членов.
ForUm

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