Крымчанам не грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины через Керченский мост или закрытые Киевом аэропорты полуострова. Об этом 22 октября в эфире Радио Крым.Реалии рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, согласно законодательству, в этом случае крымчанам может грозить административная ответственность.​

«Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 – административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории, не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для пересечения границы или пределов оккупированных территорий нет никаких законных причин. Для нас крымчане – граждане Украины, которые могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска, но на территорию материковой Украины въезжают уже через официальные пункты контроля. В таком случае их будут привлекать к административной ответственности, а к уголовной по давно уже существующей статье 332-1 – только в случае совершения таких действий с целью причинения вреда интересам Украины», – рассказал Слободян.

По его словам, закон, который 18 октября приняла Верховная Рада Украины, касается случаев, когда иностранцы в нарушение законодательства посещают аннексированный Крым. Если после этого им запрещают въезд на территорию Украины и они все равно пытаются попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска или с поддельным документом, то «их задержат и это, однозначно, уголовная ответственность».

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины.