Блогер Алексей Калиниченко пишет о том, что украинская власть использует группировки радикалов для нападений на оппозицию.

«Вооруженные отряды действуют под патриотическими лозунгами, а на деле такие группировки нанимают бизнесмены, чтобы давить конкурентов, а также политики, чтобы бороться против своих оппонентов. Но самый опасный момент для государственности заключается в том, что часть правящей элиты специально использует радикалов для нападений на оппозицию», - считает блогер.

В качестве примера, Калиниченко приводит нападение 14 октября, когда группировка радикалов разгромили офис оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«14 октября список нападений пополнился еще одним примером - радикальные группировки С-14 и «Традиция и порядок» напали на офис движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука: подожгли здание, выбили стекла и двери, а также бросили внутрь дымовые шашки и файеры. К сожалению, нападение не обошлось без жертв - скорая забрала в больницу одного из охранников офиса УВ, поставив диагноз «отравление неизвестным веществом, интоксикационный синдром», - утверждает блогер.

Калиниченко обращает внимание на то, что это уже не первый случай, когда Нацполиция ничего не предпринимала ни для защиты, ни для задержания нападавших.

«Радикалы уже многократно громили и грабили офисы движения Медведчука - и во всех случаях при полном попустительстве полиции. Вот и в данном случае Национальная полиция не пресекла нападение и не задержала никого из нападавших. Но самое вопиющее, что когда активисты УВ самостоятельно установили личности некоторых нападавших, Нацполиция все равно не стала начинать досудебное расследование и никого не задержала» - считает блогер.

Калиниченко считает, что безнаказанность радикальных группировок негативно сказывается на международном имидже Украины.

«Безнаказанность радикалов серьезно бьет по имиджу нынешнего руководства и по репутации Украины на международной арене. Яркий пример тому - доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека, авторы которого прямо возложили ответственность за большинство нападений на действующую власть. И можно не сомневаться, что бездействие власти в деле о нападении на офис одного из ведущих оппозиционных политиков не останется без внимания Amnesty International, Мониторинговой миссии ООН по правам человека и других международных структур», - утверждает блогер.

По мнению Калиниченко, партия «Народный фронт» использует радикальные группировки для расправы над оппозицией.

«Бездействие Национальной полиции и других правоохранительных структур (ГПУ, СБУ) означает, что украинское государство не выполняет такую свою обязательную функцию как обеспечение общественного порядка. Если не сказать больше - что партия «Народный фронт», контролирующая МВД и Нацполицию, напрямую использует радикальные группировки для расправы над оппозиционными активистами», - резюмирует блогер.