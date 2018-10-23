Только 37% народных депутатов (157 из 423) посетили все заседания Верховной Рады в октябре, сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным письменной и электронной регистраций десять депутатов не были ни на одном заседании. Среди них Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош. Официально депутаты пропустили заседание Рады по неизвестным причинам, то есть, не из-за болезни или командировки.

Традиционно не присутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, содержащейся под стражей.

Больше всего депутатов-прогульщиков в группах «Воля Народа» и «Возрождение», а также фракции «Оппозиционного блока». В среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов «Воли Народа», 31% - «Возрождения» и 30% - «Оппозиционного блока». Самые высокие показатели у «Народного Фронта» и Блока Петра Порошенко. В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% - БПП, 18% - «Батькивщины», 20% - РПЛ, 26% - «Самопомочи» и внефракционных депутатов.

По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков возросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, октябре – 37%.

Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября - 123 депутата.